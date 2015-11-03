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Notizie Radoja Fiorentina

Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia

18 gennaio 2019 21:33

Per Corvino il centrocampo va bene cosi. Pjaca torna alla Juve? La Fiorentina fa sapere...

07 gennaio 2019 11:01

La Nazione, Fiorentina su Pereira del Manchester United. Occhi anche su Radoja

04 gennaio 2019 11:12

Adesso è caccia ad un centrocampista. La prima scelta porta alla Spagna

02 gennaio 2019 11:28

Occasione Radoja. La Fiorentina studia il colpo a costo zero per il suo centrocampo

24 dicembre 2018 15:43

Gazzetta, piace Radoja per il centrocampo. Percentuale futura al Crotone per Ceccherini...

13 luglio 2018 09:24

Radoja, un centrocampista molto forte, che potrebbe arrivare a Firenze con un bello sconto

22 giugno 2018 23:49

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