Notizie Radoja Fiorentina

Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia
18 gennaio 2019 21:33
Per Corvino il centrocampo va bene cosi. Pjaca torna alla Juve? La Fiorentina fa sapere...
07 gennaio 2019 11:01
La Nazione, Fiorentina su Pereira del Manchester United. Occhi anche su Radoja
04 gennaio 2019 11:12
Adesso è caccia ad un centrocampista. La prima scelta porta alla Spagna
02 gennaio 2019 11:28
Occasione Radoja. La Fiorentina studia il colpo a costo zero per il suo centrocampo
24 dicembre 2018 15:43
Gazzetta, piace Radoja per il centrocampo. Percentuale futura al Crotone per Ceccherini...
13 luglio 2018 09:24
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