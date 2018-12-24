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Occasione Radoja. La Fiorentina studia il colpo a costo zero per il suo centrocampo

Concorrenza italiana per Nemanja Radoja, centrocampista del Celta Vigo che ha recentemente rifiutato il rinnovo di contratto con la società galiziana. Il giocatore serbo è in scadenza e a fine stagion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 dicembre 2018 15:43
Occasione Radoja. La Fiorentina studia il colpo a costo zero per il suo centrocampo -
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Concorrenza italiana per Nemanja Radoja, centrocampista del Celta Vigo che ha recentemente rifiutato il rinnovo di contratto con la società galiziana. Il giocatore serbo è in scadenza e a fine stagione sarà libero a parametro zero, così Fiorentina e SPAL hanno acceso i radar sul suo conto. Un ritorno di fiamma - spiega Marca - per la società viola, attiva su Radoja anche in estate.

Fonte: Calciomercato.com

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