Occasione Radoja. La Fiorentina studia il colpo a costo zero per il suo centrocampo

Concorrenza italiana per Nemanja Radoja, centrocampista del Celta Vigo che ha recentemente rifiutato il rinnovo di contratto con la società galiziana. Il giocatore serbo è in scadenza e a fine stagion...

A cura di Redazione Labaroviola 24 dicembre 2018 15:43

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