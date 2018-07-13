Gazzetta, piace Radoja per il centrocampo. Percentuale futura al Crotone per Ceccherini...
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina riconoscerà una percentuale al Crotone su un’eventuale rivendita di Ceccherini arrivato a Firenze per 3 milioni a titolo definitivo....
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 09:24
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, la Fiorentina riconoscerà una percentuale al Crotone su un’eventuale rivendita di Ceccherini arrivato a Firenze per 3 milioni a titolo definitivo. Per il centrocampo Corvino sta monitorando ancora il serbo Radoja del Celta Vigo attendendo l’arrivo di Pasalic.