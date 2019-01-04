Labaro Viola

La Nazione, Fiorentina su Pereira del Manchester United. Occhi anche su Radoja

La Fiorentina su Nemanja Radoja del Celta Vigo e sono pronti a ingaggiarlo subito pagando al club spagnolo un indennizzo per il prestito fino a giugno, quando scadrà il suo contratto con la società ib...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2019 11:12
La Nazione, Fiorentina su Pereira del Manchester United. Occhi anche su Radoja -
Calciomercato
Radoja
Andreas Pereira
Condividi

La Fiorentina su Nemanja Radoja del Celta Vigo e sono pronti a ingaggiarlo subito pagando al club spagnolo un indennizzo per il prestito fino a giugno, quando scadrà il suo contratto con la società iberica. Come riportato da La Nazione, fronte Manchester United si parla di un sondaggio dei viola per il classe 1996, Andreas Pereira. Doppio passaporto (Belgio e Brasile) il centrocampista ha il contratto in scadenza e potrebbe essere la sorpresa di gennaio.

Fonte: Calciomercato.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok