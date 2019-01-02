Adesso è caccia ad un centrocampista. La prima scelta porta alla Spagna

Trovato l'attaccante, la Fiorentina adesso cercherà un centrocampista. Ci sono stati movimenti su Federico Viviani della SPAL e anche contatti con il Bologna per Erick Pulgar. Da qualche giorno semb...

Trovato l'attaccante, la Fiorentina adesso cercherà un centrocampista. Ci sono stati movimenti su Federico Viviani della SPAL e anche contatti con il Bologna per Erick Pulgar. Da qualche giorno sembra aver preso quota la possibilità che viola e Napoli parlino di Amadou Diawara, giocatore che non non rientra nei piani di Ancelotti e che Corvino ha scoperto e lanciato a Bologna. L’operazione non è facile, ma il prestito secco può essere la formula giusta per convincere il Napoli.

Il primo obiettivo per la mediana della Fiorentina, però, evidenzia i dirigenti viola di nuovo attivi sul mercato spagnolo. Attenzione ai movimenti attorno a Nemanja Radoja, classe 1993, centrocampista del Celta Vigo con il contratto il scadenza a giugno e quindi in aria di svincolo. Il giocatore – con passaporto serbo – potrebbe rivelarsi un’occasione, sia a livello tecnico (piace a Pioli), che sotto l’aspetto economico.