Labaro Viola

Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina sta cercando un big per il suo centrocampo e potrebbe essere pronta ad offrire tanti soldi pur di prendere un centrocampista top. Questo come? I Della Valle non sono d...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
18 gennaio 2019 21:33
Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia - Celta Vigo's Slovak midfielder Stanislav Lobotka runs with the ball during the Spanish league football match between Celta de Vigo and Valencia at the Balaidos stadium in Vigo, on April 21, 2018. The match finished with a 1-1 draw. / AFP PHOTO / MIGU
Celta Vigo's Slovak midfielder Stanislav Lobotka runs with the ball during the Spanish league football match between Celta de Vigo and Valencia at the Balaidos stadium in Vigo, on April 21, 2018. The match finished with a 1-1 draw. / AFP PHOTO / MIGU
Calciomercato
Primo Piano
Pjaca
Rebic
Radoja
Lobotka
Condividi

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina sta cercando un big per il suo centrocampo e potrebbe essere pronta ad offrire tanti soldi pur di prendere un centrocampista top. Questo come? I Della Valle non sono disposti a fare follie si tratterebbe certamente di un anticipo di cassa in vista di cessioni importanti in estate. In questo senso i viola sarebbero pronti a fare un'importante offerta per Lobotka del Celta Vigo la cui valutazione è di circa 20 milioni. La concorrenza non manca, in primis quella del Napoli, ma la viola ci prova e spera.

Capitolo Pjaca, adesso anche il Genoa è interessato al giocatore e sta premendo molto con la Juventus pur di averlo. Sembra invece falsa l'offerta di dieci milioni dalla Germania per togliere la percentuale sulla rivendita di Rebic. La proposta comunque verrebbe rifiutata dal club viola. Per giugno da tenere sempre vigile il nome di Radoja che andrà in scadenza sempre col Celta Vigo

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok