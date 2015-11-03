Notizie Lobotka Fiorentina

Scugnizzo Viola: “Ottanta minuti regalati, dieci da Fiorentina: così non si va lontano”
14 settembre 2025 12:20
Lobotka: "Sappiamo che non sarà facile, la Fiorentina è difficile da affrontare"
04 gennaio 2025 17:45
Primato per Arthur nella classifica "precisione passaggi": inseguono Lobotka e Calhanoglu
05 febbraio 2024 14:10
Lobotka avvisa Napoli: "Difficile che resteremo. Vogliamo andare in squadre che sognavamo da bambini"
11 aprile 2023 19:57
Antognoni: "Fiorentina cercò Lobotka. Ritorno in viola? Separazione difficile da aggiustare, ero estraniato"
17 febbraio 2023 17:20
Antognoni svela: "Ho provato a portare Lobotka alla Fiorentina quando giocava nel Celta Vigo"
07 aprile 2022 11:28
Dalla Spagna: il Valencia mette gli occhi su Pulgar. La Fiorentina non apre alla cessione
27 gennaio 2021 00:54
Sky, la Fiorentina torna su Lobotka. Potrebbe essere lui il sostituto di Veretout
17 luglio 2019 23:30
Casa Mercato Viola, Lobotka difficile ma la viola non molla. Ecco la strategia
18 gennaio 2019 21:33
"La Fiorentina in estate incasserà 100 milioni e vuole prendere gia adesso grandi giocatori"
18 gennaio 2019 15:04
La Fiorentina supera il Napoli per Lobotka. La clausola però spaventa...
12 luglio 2018 11:11
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