Lobotka: "Sappiamo che non sarà facile, la Fiorentina è difficile da affrontare"
Il centrocampista nel Napoli, Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match tra la Fiorentina e gli Azzurri: "Sappiamo che non sarà facile, i viola sono difficili da af...
Il centrocampista nel Napoli, Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match tra la Fiorentina e gli Azzurri: "Sappiamo che non sarà facile, i viola sono difficili da affrontare ma abbiamo lavorato al massimo per fare bene. Conte è contento della prima parte di stagione e di cosa ha fatto il Napoli fino ad ora".
RANIERI: “JUVE ARCHIVIATA, ORA PENSIAMO AL NAPOLI. ABBIAMO AVUTO TEMPO, FAREMO UNA GRANDE PARTITA”
https://www.labaroviola.com/ranieri-juve-archiviata-ora-pensiamo-al-napoli-abbiamo-avuto-tempo-faremo-una-grande-partita/283405/