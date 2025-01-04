Lobotka: "Sappiamo che non sarà facile, la Fiorentina è difficile da affrontare"

Il centrocampista nel Napoli, Stanislav Lobotka, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match tra la Fiorentina e gli Azzurri: "Sappiamo che non sarà facile, i viola sono difficili da af...

A cura di Redazione Labaroviola 04 gennaio 2025 17:45

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