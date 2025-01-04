Ranieri: "Juve archiviata, ora pensiamo al Napoli. Abbiamo avuto tempo, faremo una grande partita"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha così parlato prima della sfida contro il Napoli: "Contro la Juventus è stata una grande gara. Abbiamo fatto un punto su...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha così parlato prima della sfida contro il Napoli: "Contro la Juventus è stata una grande gara. Abbiamo fatto un punto su un campo difficile e poi abbiamo archiviato il match prendendo le cose buone per preparare la sfida contro il Napoli. Loro hanno un grande centrocampo che fa tanti inserimenti. Abbiamo avuto tempo per allenarci e faremo una grande partita".

PEDULLÀ ANNUNCIA: “QUARTA AL RIVER, AFFARE CHIUSO: ALLA FIORENTINA 6,5 MILIONI PIÙ 1,5 DI BONUS”

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