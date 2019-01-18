"La Fiorentina in estate incasserà 100 milioni e vuole prendere gia adesso grandi giocatori"

L'intermediaro di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"La Fiorentina quest'estate avrà tante offerte per giocatori come Chiesa e Milenkovic e può darsi stia facen...

L'intermediaro di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina quest'estate avrà tante offerte per giocatori come Chiesa e Milenkovic e può darsi stia facendo già le sue valutazioni. Se la Fiorentina pensa di incassare cifra tra i 100 e i 120 milioni, ha la possibilità di investire in anticipo in giocatori di alto livello e potrebbe così anticipare la concorrenza. Lobotka è un giocatore molto forte che il Napoli segue da due anni. Il ragazzo vuol venire in Italia e il suo agente sta forzando per questa soluzione ma il Celta Vigo chiede 20 milioni. Non so fino la Fiorentina come vuole organizzarsi"