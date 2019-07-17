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Sky, la Fiorentina torna su Lobotka. Potrebbe essere lui il sostituto di Veretout

Lobotka torna di attualità in casa Fiorentina dopo che era stato cercato anche dalla vecchia proprietà nelle scorse sessioni. Secondo Sky Sport, Pradè starebbe lavorando per portare a Firenze lo slova...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 23:30
Sky, la Fiorentina torna su Lobotka. Potrebbe essere lui il sostituto di Veretout - Celta Vigo's Slovak midfielder Stanislav Lobotka runs with the ball during the Spanish league football match between Celta de Vigo and Valencia at the Balaidos stadium in Vigo, on April 21, 2018. The match finished with a 1-1 draw. / AFP PHOTO / MIGU
Celta Vigo's Slovak midfielder Stanislav Lobotka runs with the ball during the Spanish league football match between Celta de Vigo and Valencia at the Balaidos stadium in Vigo, on April 21, 2018. The match finished with a 1-1 draw. / AFP PHOTO / MIGU
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Lobotka torna di attualità in casa Fiorentina dopo che era stato cercato anche dalla vecchia proprietà nelle scorse sessioni. Secondo Sky Sport, Pradè starebbe lavorando per portare a Firenze lo slovacco classe 1994 per sostituire Veretout, che a breve diventerà un giocatore della Roma.

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