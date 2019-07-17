Sky, la Fiorentina torna su Lobotka. Potrebbe essere lui il sostituto di Veretout
Lobotka torna di attualità in casa Fiorentina dopo che era stato cercato anche dalla vecchia proprietà nelle scorse sessioni. Secondo Sky Sport, Pradè starebbe lavorando per portare a Firenze lo slova...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 23:30
Lobotka torna di attualità in casa Fiorentina dopo che era stato cercato anche dalla vecchia proprietà nelle scorse sessioni. Secondo Sky Sport, Pradè starebbe lavorando per portare a Firenze lo slovacco classe 1994 per sostituire Veretout, che a breve diventerà un giocatore della Roma.