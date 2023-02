Antognoni: “Fiorentina cercò Lobotka. Ritorno in viola? Separazione difficile da aggiustare, ero estraniato”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giancarlo Antognoni ha così parlato della sua esperienza alla Fiorentina, rivelando anche un retroscena di mercato su Lobotka e tornando a parlare anche della sua separazione dalla società viola.

BRAGA “Mi aspettavo una Fiorentina così pimpante? No, dopo averla vista in campionato no. E’ stata brillante, incisiva, soprattutto con le due punte che in questa annata non stavano facendo bene. Se serviti in un certo modo hanno dimostrato che possono fare gol”.

ITALIANO “Lo conosco solo a Firenze ma è un allenatore moderno, piace giocare a calcio. E’ un allenatore un po’ diverso dagli altri, che giocano di rimessa. Predilige il possesso di palla, avere la partita in mano e a volte rischia in difesa. Quando riuscirà a migliorare anche in questo, sarà pronto per una grande squadra”.

LOBOTKA “E’ un giocatore che viene osannato poco dai media ma per il Napoli è determinante. Lo ha cercato anche la Fiorentina a suo tempo. E’ un giocatore basilari per questa squadra che sta andando alla grande, lega tutti i reparti, giocatore importantissimo”.

TORREIRA “Si cercava uno con quelle caratteristiche. Torreira ha fatto bene, ma il calcio è imprevedibile. Oggi però credo sia stato sostituito bene da Amrabat e Mandragora, si sente un po’ la mancanza ma fino a un certo punto”.

RITORNO ALLA FIORENTINA “Molto difficile ad oggi. Sono come i matrimoni nei quali ti dividi. La Fiorentina in ogni caso rimane al primo posto, anche per rispetto dei tifosi che mi hanno sempre sostenuto. C’è stata questa separazione, non facile da riaggiustare”.

RIMPIANTI ALLA FIORENTINA “Un anno e mezzo di Covid che ha inciso e non mi ha permesso di poter fare ciò che voleva la società. Forse la società non ha apprezzato il potenzialo che potevo mettere in gioco. Ma alla fine ero un po’ estraniato”.