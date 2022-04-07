Antognoni svela: "Ho provato a portare Lobotka alla Fiorentina quando giocava nel Celta Vigo"

Giancarlo Antognoni è stato un dirigente della Fiorentino fino alla fine della scorsa stagione, poi la separazione

Giancarlo Antognoni ha parlato al quotidiano Il Mattino di Napoli, questo il suo retroscena su Lobotka, centrocampista classe 1994 che dal 2017 al 2020 è stato al Celta Vigo, prima di approdare al Napoli nel gennaio del 2020. Ne ha parlato Antognoni, svelando un retroscena di quando era dirigente viola:

"Tutti si sorprendono per Lobotka. Ma quando era al Celta Vigo anche io provai a portarlo alla Fiorentina. Ha testa, piede. Come Zielinski che ho sempre seguito fin dai tempi dell’Empoli. Ma trovatemi un punto dove il Napoli è carente: anche l’esordio di Zanoli è stato positivo. Vuol dire che Spalletti ha saputo lavorare con pazienza con questo ragazzo"

A NAPOLI ANCORA SENZA BONAVENTURA

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