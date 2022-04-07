Bonaventura non ha ancora smaltito la contusione al ginocchio. Odriozola? Italiano non vuole rischiarlo 

Bonaventura e Odriozola non si allenano ancora in gruppo: stanno cercando di smaltire i rispettivi problemi fisici

Bonaventura non ha ancora smaltito la contusione al ginocchio rimediata contro il Bologna. Non si allena in gruppo da tre settimane, quindi ci vorrà tempo prima di rivederlo dal 1’. Odriozola era assente per il derby toscano, Italiano dunque non ha intenzione di schierarlo a Napoli, non vuole correre rischi. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

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