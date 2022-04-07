Piatek o Cabral a Napoli? Italiano non ha ancora deciso ma il brasiliano sembra in vantaggio

Cabral per certo sa che il prossimo anno sarà ancora un calciatore della Fiorentina, Piatek invece, per 15 milioni, probabilmente verrà rispedito in Germania

Piatek o Cabral? Mica facile rispondere, sia chiaro. Anche perché per capire dove andrà a posizionarsi la lancetta che indicherà il titolare di domenica pomeriggio a Napoli, bisognerà rileggere le (tante) sfaccettature di contrasto fra il centravanti polacco e quello brasiliano.Punto primo: la condizione fisica. E’ ormai chiaro che il ko rimediato da Piatek in Nazionale non è stato una sciocchezza. Il centravanti sta bene a livello clinico, ma evidentemente non ha potuto (e non può ancora) lavorare con ritmi e intensità che ricordino il passo di una partita vera.

Cabral? Sta guadagnando terreno sul piano della condizione atletica, ma è come un motore diesel e quindi ha ancora bisogno di girare un po’ (ovvero giocare) per arrivare al massimo. Punto secondo: l’approccio psicologico. Qui Cabral potrebbe rivelarsi più... forte rispetto a Piatek. E la ragione è semplice: il brasiliano è un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti e lo sarà (parla il contratto) ancora a lungo.

Piatek? Sa che giocarsi al meglio l’avventura in viola potrà aprirgli quella porta che al momento (anche in questo caso parla il contratto) rimane ancora alla scelta – difficile – che la Fiorentina stacchi un assegno di 15 milioni e lo invii per lui all’Hertha Berlino.

Punto terzo: la propensione al gol. Piatek ha iniziato la sua esperienza nel migliore dei modi, segnando un bel pacchetto di reti riuscendo così a ’congelare’ l’effetto delusione per l’addio a Vlahovic. Cabral ha avuto pochissime chance. Una, quella a casa del Sassuolo, l’ha sfruttata al meglio, poi ha finito per soffrire. E’ chiaro, quindi, che se Italiano dovesse sceglie in bare allo score sotto porta, il polacco tornerebbe in pole.Traduzione, siamo punto e capo davanti a un ballottaggio che Italiano deve in qualche modo risolvere cercando di sfruttare il meglio e al meglio la carta giusta al momento giusto.Fotografia di oggi: Cabral sembra di nuovo favorito rispetto a Piatek, ma i giorni per un recupero del polacco ci sono. E il circolo (dei dubbi) riparte. Lo scrive La Nazione.