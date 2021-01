Dalla Spagna: il Valencia mette gli occhi su Pulgar. La Fiorentina non apre alla cessione

Si aggiunge un’altra pretendente alla lunga lista delle squadre interessate ad Erick Pulgar.

Secondo quanto raccolto dal canale media spagnolo Sports Cope Valencia , il Valencia guarda in Italia per rinforzare il centrocampo.

In particolare modo gli spagnolo hanno messo gli occhi sul centrocampista cileno della Fiorentina, ma il club Viola non sembra intenzionato a cedere il giocatore per il momento.

Le alternative al centrocampista cileno sono rappresentate da Stanislav Lobotka del Napoli e da Edson Alvarez dell’Ajax.

