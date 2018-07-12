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La Fiorentina supera il Napoli per Lobotka. La clausola però spaventa...

La Fiorentina ci prova con Stanislav Lobotka, finito in tempi non sospetti anche nel mirino del Napoli: come raccolto da Calciomercato.it, i dirigenti viola hanno avuto un contatto con l'agente del ce...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 11:11
La Fiorentina supera il Napoli per Lobotka. La clausola però spaventa... - Celta Vigo's Slovak midfielder Stanislav Lobotka runs with the ball during the Spanish league football match between Celta de Vigo and Valencia at the Balaidos stadium in Vigo, on April 21, 2018. The match finished with a 1-1 draw. / AFP PHOTO / MIGU
Celta Vigo's Slovak midfielder Stanislav Lobotka runs with the ball during the Spanish league football match between Celta de Vigo and Valencia at the Balaidos stadium in Vigo, on April 21, 2018. The match finished with a 1-1 draw. / AFP PHOTO / MIGU
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La Fiorentina ci prova con Stanislav Lobotka, finito in tempi non sospetti anche nel mirino del Napoli: come raccolto da Calciomercato.it, i dirigenti viola hanno avuto un contatto con l'agente del centrocampista slovacco del Celta Vigo per sondare il terreno circa un suo possibile approdo a Firenze. Operazione che si annuncia comunque difficile, vista la clausola di rescissione da 45 milioni di euro che lega il giocatore al club spagnolo.

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