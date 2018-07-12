La Fiorentina supera il Napoli per Lobotka. La clausola però spaventa...
La Fiorentina ci prova con Stanislav Lobotka, finito in tempi non sospetti anche nel mirino del Napoli: come raccolto da Calciomercato.it, i dirigenti viola hanno avuto un contatto con l'agente del ce...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 11:11
La Fiorentina ci prova con Stanislav Lobotka, finito in tempi non sospetti anche nel mirino del Napoli: come raccolto da Calciomercato.it, i dirigenti viola hanno avuto un contatto con l'agente del centrocampista slovacco del Celta Vigo per sondare il terreno circa un suo possibile approdo a Firenze. Operazione che si annuncia comunque difficile, vista la clausola di rescissione da 45 milioni di euro che lega il giocatore al club spagnolo.
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