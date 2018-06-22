Labaro Viola

Radoja, un centrocampista molto forte, che potrebbe arrivare a Firenze con un bello sconto

Radoja potrebbe essere un affare per la Fiorentina. As, infatti, spiega che il centrocampista serbo andrà in scadenza di contratto nel giugno 2019 e non ha raggiunto un accordo per il rinnovo. Le trat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2018 23:49
Radoja, un centrocampista molto forte, che potrebbe arrivare a Firenze con un bello sconto -
Calciomercato
Fiorentina
Spagna
Celta Vigo
Radoja
Condividi

Radoja potrebbe essere un affare per la Fiorentina. As, infatti, spiega che il centrocampista serbo andrà in scadenza di contratto nel giugno 2019 e non ha raggiunto un accordo per il rinnovo. Le trattative tra il club e l’agente del calciatore ristagnano da mesi e le differenze tra domanda e offerta sembrano incolmabili. Perciò il Celta Vigo è obbligato a venderlo in estate se non vuole perderlo a zero. Radoja ha una clausola rescissoria da 20 milioni, ma non è da escludere che il club spagnolo possa fare uno sconto sul prezzo del cartellino

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok