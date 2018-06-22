Radoja, un centrocampista molto forte, che potrebbe arrivare a Firenze con un bello sconto

Radoja potrebbe essere un affare per la Fiorentina. As, infatti, spiega che il centrocampista serbo andrà in scadenza di contratto nel giugno 2019 e non ha raggiunto un accordo per il rinnovo. Le trat...

Radoja potrebbe essere un affare per la Fiorentina. As, infatti, spiega che il centrocampista serbo andrà in scadenza di contratto nel giugno 2019 e non ha raggiunto un accordo per il rinnovo. Le trattative tra il club e l’agente del calciatore ristagnano da mesi e le differenze tra domanda e offerta sembrano incolmabili. Perciò il Celta Vigo è obbligato a venderlo in estate se non vuole perderlo a zero. Radoja ha una clausola rescissoria da 20 milioni, ma non è da escludere che il club spagnolo possa fare uno sconto sul prezzo del cartellino