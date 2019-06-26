"Il Napoli torna con forza su Veretout. Rog potrebbe essere la contropartita giusta per chiudere"

Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "Il Napoli dopo la cessione di Diawara si è rifiondato su Veretout. Rog potrebbe andare alla Fiorentina, visto che la viola lo segue da tempo sia nella vecch...

Queste le parole di Pedullà a Sportitalia: "Il Napoli dopo la cessione di Diawara si è rifiondato su Veretout. Rog potrebbe andare alla Fiorentina, visto che la viola lo segue da tempo sia nella vecchia che nella nuova gestione ed essere la chiave per portare il francese in Campania. Il Milan invece adesso è sfavorito perchè il calciatore gradirebbe di più andare negli azzurri"