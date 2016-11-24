Pedullà: "La Fiorentina ha chiesto Rog al Napoli per gennaio. La risposta di De Laurentiis..."

La Fiorentina vuole ancora Rog, gia in estate era stato richiesto della società viola. Poi..

Nel corso del suo spazio a Sportitalia l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della Fiorentina e di una sua richiesta al Napoli per Rog, queste le parole del giornalista: "La Fiorentina ha chiesto per gennaio Marko Rog al Napoli, il centrocampista croato già in estate era stato richiesto e seguito dalla Fiorentina, poi non se ne è fatto nulla perché andato al Napoli. Adesso la Fiorentina lo ha richiesto ma il Napoli ha rifiutato ogni proposta perché crede fortemente nel calciatore anche se fino ad ora non è stato praticamente mai impiegato"