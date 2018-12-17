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Balotelli alla Fiorentina? Dipende solo dalla società viola. La volontà di Mario...

di Lorenzo BigiottiQuesta mattina La Repubblica ha riportato che la Fiorentina sta valutando se prendere o meno Mario Balotelli. Secondo quello che abbiamo appreso la voce oltre che proveniente da fon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 20:53
Balotelli alla Fiorentina? Dipende solo dalla società viola. La volontà di Mario... -
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di Lorenzo Bigiotti

Questa mattina La Repubblica ha riportato che la Fiorentina sta valutando se prendere o meno Mario Balotelli. Secondo quello che abbiamo appreso la voce oltre che proveniente da fonti autorevoli è molto fondata. La società infatti sta studiando la fattibilità di questa operazione.

Ma facciamo un passo indietro: perchè i viola stanno pensando di prenderlo? I motivi sono tre: Corvino è un estimatore da tanti anni dell'attacante italiano. Provò a prenderlo quando era un giovanissimo calciatore e ci ha riprovato la scorsa estate. Inoltre la Fiorentina con il nuovo modulo studiato domenica scorsa da Pioli ha bisogno di un altro attaccante che giochi insieme a Simeone e Supermario sarebbe perfetto. Infine sarebbe l'identikit perfetto. Corvino ha sempre detto che a gennaio si cercheranno delle occasioni e l'attaccante italiano potrebbe arrivare senza alcun costo in prestito, e la sua permanenza sarebbe valutata a giugno con Mario ormai libero da ogni vincolo contrattuale con il Nizza.

Quali sono però i possibili aspetti negativi che la società sta valutando? Il primo è l'alto ingaggio, però comunque per Balotelli Firenze rappresenta un'occasione unica visto che in questo momento nessuno lo vuole ingaggiare, quindi una soluzione potrebbe essere trovata. Il secondo intoppo è il carattere. La società sta valutando molto attentamente se è il caso di inserire nello spogliatoio una personalità così forte. Una cosa è certa Balotelli sta cercando una squadra, e la Fiorentina sarebbe una destinazione graditissima. m                                   

 

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