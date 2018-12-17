Balotelli alla Fiorentina? Dipende solo dalla società viola. La volontà di Mario...

di Lorenzo BigiottiQuesta mattina La Repubblica ha riportato che la Fiorentina sta valutando se prendere o meno Mario Balotelli. Secondo quello che abbiamo appreso la voce oltre che proveniente da fon...

di Lorenzo Bigiotti

Questa mattina La Repubblica ha riportato che la Fiorentina sta valutando se prendere o meno Mario Balotelli. Secondo quello che abbiamo appreso la voce oltre che proveniente da fonti autorevoli è molto fondata. La società infatti sta studiando la fattibilità di questa operazione.

Ma facciamo un passo indietro: perchè i viola stanno pensando di prenderlo? I motivi sono tre: Corvino è un estimatore da tanti anni dell'attacante italiano. Provò a prenderlo quando era un giovanissimo calciatore e ci ha riprovato la scorsa estate. Inoltre la Fiorentina con il nuovo modulo studiato domenica scorsa da Pioli ha bisogno di un altro attaccante che giochi insieme a Simeone e Supermario sarebbe perfetto. Infine sarebbe l'identikit perfetto. Corvino ha sempre detto che a gennaio si cercheranno delle occasioni e l'attaccante italiano potrebbe arrivare senza alcun costo in prestito, e la sua permanenza sarebbe valutata a giugno con Mario ormai libero da ogni vincolo contrattuale con il Nizza.

Quali sono però i possibili aspetti negativi che la società sta valutando? Il primo è l'alto ingaggio, però comunque per Balotelli Firenze rappresenta un'occasione unica visto che in questo momento nessuno lo vuole ingaggiare, quindi una soluzione potrebbe essere trovata. Il secondo intoppo è il carattere. La società sta valutando molto attentamente se è il caso di inserire nello spogliatoio una personalità così forte. Una cosa è certa Balotelli sta cercando una squadra, e la Fiorentina sarebbe una destinazione graditissima. m