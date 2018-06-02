CdS Stadio, la Spal riscatta Viviani. Oltre alla Fiorentina anche Samp e Torino su di lui...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, la Spal starebbe riscattando per 3 milioni dall’Hellas Verona, Federico Viviani. Il centrocampista viene seguito da t...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio nell’edizione odierna, la Spal starebbe riscattando per 3 milioni dall’Hellas Verona, Federico Viviani. Il centrocampista viene seguito da tempo da Sampdoria e Fiorentina ma è notizia delle ultime ore l’interessamento del Torino di Mazzarri. Richieste che arrivano anche dalla Premier. Per il classe ‘92 dunque futuro molto incerto. Dove giocherà nella prossima stagione?