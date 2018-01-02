Corriere dello Sport: a centrocampo è intreccio con la Spal, coinvolti Locatelli e Viviani...
Sul Corriere dello Sport si scrive delle possibili piste per il mercato in entrata della Fiorentina. I nomi riguardano soprattutto il centrocampo, con il regista della Spal Viviani, di proprietà del V...
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2018 12:27
Sul Corriere dello Sport si scrive delle possibili piste per il mercato in entrata della Fiorentina. I nomi riguardano soprattutto il centrocampo, con il regista della Spal Viviani, di proprietà del Verona, che piace ai viola. Sul taccuino c’è anche il nome di Manuel Locatelli, poco utilizzato nel Milan prima da Montella e ora da Gattuso. Su di lui c’è anche la Spal, soprattutto nel caso in cui l’affare Viviani dovesse andare in porto con la Fiorentina.