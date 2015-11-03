Notizie Viviani Fiorentina Fiorentina

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Corriere dello Sport: a centrocampo è intreccio con la Spal, coinvolti Locatelli e Viviani...

02 gennaio 2018 12:27

La Nazione, la Fiorentina cerca il sostituto di Badelj, Viviani della Spal profilo ideale. Corvino si è mosso in anticipo...

22 dicembre 2017 08:56

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