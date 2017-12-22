La Nazione, la Fiorentina cerca il sostituto di Badelj, Viviani della Spal profilo ideale. Corvino si è mosso in anticipo...

Sulle pagine odierne de La Nazione, si parla di calciomercato. Nello specifico della situazione di Milan Badelj ormai in scadenza di contratto con la Fiorentina e ancora non è chiaro se il croato rinn...

Sulle pagine odierne de La Nazione, si parla di calciomercato. Nello specifico della situazione di Milan Badelj ormai in scadenza di contratto con la Fiorentina e ancora non è chiaro se il croato rinnoverà. per questo motivo, Corvino si sarebbe mosso per tempo per Federico Viviani della Spal. Il centrocampista ritenuto profilo ideale: classe '92, margini di miglioramento e prezzi abbordabili. Il cartellino del giocatore è detenuto anche dall'Hellas Verona con il quale è necessario intavolare una trattativa. Si valutano anche altri profili, ma Viviani ad oggi, sembra il nome più caldo...