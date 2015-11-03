Notizie Viviani Spal Fiorentina

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La Nazione, ok del Benevento: Cataldi per il dopo Badelj corteggiato da Lazio e Roma

27 dicembre 2017 08:57

La Nazione, la Fiorentina cerca il sostituto di Badelj, Viviani della Spal profilo ideale. Corvino si è mosso in anticipo...

22 dicembre 2017 08:56

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