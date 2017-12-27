La Nazione, ok del Benevento: Cataldi per il dopo Badelj corteggiato da Lazio e Roma

Nell'edizione odierna de La Nazione si parla di calciomercato. Nello specifico della spinosa situazione che lega Badelj alla Fiorentina corteggiato da Lazio e Roma. Per sostituirlo, secondo il quotidi...

Nell'edizione odierna de La Nazione si parla di calciomercato. Nello specifico della spinosa situazione che lega Badelj alla Fiorentina corteggiato da Lazio e Roma. Per sostituirlo, secondo il quotidiano, ci sarebbe già l'ok del Benevento (il giocatore è in prestito dalla Lazio) per Cataldi alla Fiorentina. Si continua anche a seguire Viviani della Spal. Corvino inoltre in questo mercato dovrà cercare di piazzare Hagi, Cristoforo, Maxi Olivera e Zekhnini. Che al momento non hanno trovato spazio, se non marginalmente, nello scacchiere di Pioli. Una cosa è certa: autofinanziamento. Questo sarà il motto ricorrente nella sessione invernale di calciomercato.