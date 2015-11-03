Notizie Locatelli Fiorentina Fiorentina

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Corriere dello Sport: a centrocampo è intreccio con la Spal, coinvolti Locatelli e Viviani...

02 gennaio 2018 12:27

Cm.com: Locatelli via dal Milan per ritrovarsi, la Fiorentina può essere la soluzione ideale?

21 dicembre 2017 12:56

QS: la Fiorentina vuole Locatelli, ma tutto dipenderà dalle scelte di Gattuso. La formula...

02 dicembre 2017 12:32

Calciomercato.com: Corvino ha messo gli occhi su Locatelli, ma il Milan chiede almeno 20 milioni

15 novembre 2017 13:40

Rinnovo: Badelj vacilla e la Fiorentina pensa a Locatelli. Può entrare nella trattativa a gennaio...

07 novembre 2017 09:39

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