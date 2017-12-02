QS: la Fiorentina vuole Locatelli, ma tutto dipenderà dalle scelte di Gattuso. La formula...
L'edizione odierna del QS-La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in entrata, sponda Fiorentina. Oltre a Federico Viviani, in gol nella sconfitta della sua Spal contro l...
L'edizione odierna del QS-La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in entrata, sponda Fiorentina. Oltre a Federico Viviani, in gol nella sconfitta della sua Spal contro la Roma, ed a Danilo Cataldi, di proprietà della Lazio ma attualmente in prestito al Benevento, sta prendendo quota anche un altro nome...
Si tratta di quello di Manuel Locatelli, centrocampista classe '98 al momento in forza al Milan. Stando alle indiscrezioni pare che tutto dipenderà dalla volontà del nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. Infatti, se l'ex allenatore della Primavera decidesse di non puntare con convinzione sul giovane centrocampista, la società potrebbe aprire alla cessione già nella sessione invernale di mercato.
La Fiorentina, nella figura di Pantaleo Corvino, continua a muoversi sotto traccia e la formula con la quale l'operazione potrebbe concretizzarsi sarebbe quella del prestito (fino al termine della stagione) con diritto di riscatto.