Calciomercato.com: Corvino ha messo gli occhi su Locatelli, ma il Milan chiede almeno 20 milioni

Manuel Locatelli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista di Lecco è apprezzato da diversi club italiani, Fiorentina in primis. Il direttore sportivo Corvino ha fatto un sondaggio con l...

A cura di Redazione Labaroviola 15 novembre 2017 13:40

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