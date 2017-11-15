Calciomercato.com: Corvino ha messo gli occhi su Locatelli, ma il Milan chiede almeno 20 milioni
Manuel Locatelli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista di Lecco è apprezzato da diversi club italiani, Fiorentina in primis. Il direttore sportivo Corvino ha fatto un sondaggio con l...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 13:40
Manuel Locatelli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista di Lecco è apprezzato da diversi club italiani, Fiorentina in primis. Il direttore sportivo Corvino ha fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore ma la situazione non è fluida. Il Milan chiede almeno 20 milioni per il suo cartellino.
Fonte: Calciomercato.com