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Calciomercato.com: Corvino ha messo gli occhi su Locatelli, ma il Milan chiede almeno 20 milioni

Manuel Locatelli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista di Lecco è apprezzato da diversi club italiani, Fiorentina in primis. Il direttore sportivo Corvino ha fatto un sondaggio con l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 13:40
Calciomercato.com: Corvino ha messo gli occhi su Locatelli, ma il Milan chiede almeno 20 milioni -
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Manuel Locatelli e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista di Lecco è apprezzato da diversi club italiani, Fiorentina in primis. Il direttore sportivo Corvino ha fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore ma la situazione non è fluida. Il Milan chiede almeno 20 milioni per il suo cartellino.

Fonte: Calciomercato.com

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