La Nazione, Eysseric e Thereau hanno richieste in Serie A e potrebbero andarsene. Buone pedine di scambio?
La Nazione nell'edizione odierna scrive di Thereau ed Eysseric che entrambi potrebbero lasciare la Fiorentina. Per Thereau c'è la Spal con la quale si potrebbe creare un ponte di scambio dove, uno tra...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 09:17
La Nazione nell'edizione odierna scrive di Thereau ed Eysseric che entrambi potrebbero lasciare la Fiorentina. Per Thereau c'è la Spal con la quale si potrebbe creare un ponte di scambio dove, uno tra Viviani, Lazzari e Grassi potrebbero arrivare. Per il trequartista Eysseric c'è l'Udinese con la quale da tempo si parla di De Paul ed uno scambio di prestiti potrebbe essere la soluzione giusta.