Viviani Sr: "Grande stagione di Federico a Ferrara. Vi spiego perchè tifa viola e come reagí al regalo di Gilardino.."

Mauro Viviani, padre di Federico, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della stagione del figlio e del suo futuro. Queste le sue parole: "La Spal fatto un grande girone di andata..

Mauro Viviani, padre di Federico, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della stagione del figlio e del suo futuro. Queste le sue parole: "La Spal fatto un grande girone di andata, poi ha avuto un periodo di appannamento ma ne sta uscendo bene. Infatti ha fatto una buona partita con l'Atalanta in casa. La stagione di Federico? Ha trovato continuità che nelle altre stagoni era purtroppo mancata anche a causa di infortuni fisici, con la pubalgia e l'operazione alla caviglia a Verona e i postumi del tutto poi a Bologna. A Ferrara ha trovato una buona costanza fisica e quindi la condizione visto che per entrarci aveva bisogno di rodaggio. Tifoso viola? Non è colpa mia, bensí dello zio, grande tifoso della Fiorentina che andava a vederla spesso quando c'era Batistuta e aveva la tessera del club viola. Così l'ha trasmessa a Federico al quale, pur andando alla Roma, è rimasta. Anche se è un professionista gli piacerebbe la Fiorentina, ovvio. Il responsabile del settore giovanile durante un Roma-Fiorentina gli fece avere la maglia di Gilardino che ancora conserva con gelosia. Con lo zio e il fratello di Federico andammo tutti insieme a vedere la partita della Fiorentina con la Sampdoria che finì 1-1 e mi trovai in mezzo ai miei figli che erano uno doriano e uno viola e in quell'occasione Federico rimase a bocca aperta guardando la Fiorentina appunto. Futuro? Non è compito mio, ha i procuratori dei quali si fida cecamente e le trattattive noi le veniamo a sapere sempre all'ultimo. Sicuro venire a Firenze sarebbe il coronamento di un sogno per lui e una soddisfazione per tutti noi vista la piazza e la grandezza della Fiorentina".