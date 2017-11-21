La Nazione, Dubois + Cataldi o Viviani. Corvino prepara il doppio colpo a gennaio, e uno lo prenota per giugno

Pioli e Corvino domenica hanno seguito con occhio attento la partita di Federico Viviani in Spal-Fiorentina, cercando di capire se ha le carte in regola per trasformarsi in operazione di mercato vera...

Pioli e Corvino domenica hanno seguito con occhio attento la partita di Federico Viviani in Spal-Fiorentina, cercando di capire se ha le carte in regola per trasformarsi in operazione di mercato vera e propria. È lui il terzo nome sulla lista degli affari viola, che il tecnico ha sottoscritto insieme al direttore generale della Fiorentina. Gli altri nomi sono il terzino destro del Nantes Dubois e Cataldi di proprietà della Lazio in prestito al Benevento, un nome che potrebbe affiancarsi e non escludere quello dell’altro centrocampista. C’è la possibilità che Corvino stringa a gennaio per uno dei due per poi realizzare il secondo acquisto in estate.

La Nazione