Casa Mercato Viola, Rebic potrebbe fruttare 20 milioni. Soldi reinvestiti su Meret? Gaspar ceduto

La grande novità di giornata arriva sul fronte di un ex viola. Ante Rebic potrebbe essere ceduto dall'Eintracht Francoforte per circa 40 milioni di euro. Grande notizia per la Fiorentina che potrebbe...

La grande novità di giornata arriva sul fronte di un ex viola. Ante Rebic potrebbe essere ceduto dall'Eintracht Francoforte per circa 40 milioni di euro. Grande notizia per la Fiorentina che potrebbe incassare il 50% della vendita come stabilito dal contratto ed avere dunque venti milioni freschi in cassa.

La cifra ricavata potrebbe essere reinvestita su Alex Meret. La Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto a venticinque milioni di euro. L'Udinese tuttavia preferirebbe cedere subito il giocatore. Ecco che la Fiorentina potrebbe acquistarlo con un piccolo sconto ed Eysseric come contro partita tecnica.

Valdifiori è un nuovo giocatore della Spal. Questa operazione potrebbe facilitare l'entrata di Viviani alla Fiorentina. Il giocatore, simpatizzante anche dei viola, sarebbe ben contento di trasferirsi a Firenze.

Gaspar invece è un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. Il terzino è stato venduto per circa 5 milioni quasi due in più rispetto a quelli che erano stati utilizzati per acquistarlo. Il ragazzo avrà nel contratto una clausola da 60 milioni di euro.

Lorenzo Bigiotti