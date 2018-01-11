Il Tempo: Viviani? Non solo Fiorentina, anche la Lazio sul centrocampista della SPAL

Federico Viviani, attualmente in forza alla SPAL, non è seguito solamente dalla Fiorentina. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Tempo, pare che anche la Lazio ab...

Federico Viviani, attualmente in forza alla SPAL, non è seguito solamente dalla Fiorentina. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Tempo, pare che anche la Lazio abbia messo gli occhi sul centrocampista classe '92. Viviani, di proprietà dell'Hellas Verona ma al momento girato in prestito al club ferrarese, piace molto ai biancocelesti che, stando alle indiscrezioni, potrebbe superare la concorrenza dei viola nella corsa al giocatore... Il tutto per un affare che, secondo quanto si apprende, potrebbe andare in porto nel corso della prossima estate.