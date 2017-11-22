Viviani è l'obiettivo per il centrocampo, a gennaio possibile trattativa con la SPAL

Il nome caldo che circola all'interno dell'ambiente viola, almeno nel corso delle ultime ore, è quello di Federico Viviani. Il centrocampista della SPAL è stato infatti monitorato nel corso dell'ultim...

Il nome caldo che circola all'interno dell'ambiente viola, almeno nel corso delle ultime ore, è quello di Federico Viviani. Il centrocampista della SPAL è stato infatti monitorato nel corso dell'ultima partita di campionato, nel corso della quale i viola hanno fatto visita proprio ai ferraresi. Quello del centrocampista è un profilo gradito sia all'allenatore che alla dirigenza, che di conseguenza potrebbe muoversi per portarlo a Firenze già nel corso della prossima sessione di mercato.