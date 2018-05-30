Casa Mercato Viola, Lazzari e Viviani a Firenze? Riscattato Pezzella. Si sognano Mandragora e Skorupski

La notizia buona di giornata è il riscatto di German Pezzella, la Fiorentina ha infatti comunicato sul suo sito ufficiale di aver versato il prezzo di riscatto al Betis di Siviglia.Il sogno invece, è...

La notizia buona di giornata è il riscatto di German Pezzella, la Fiorentina ha infatti comunicato sul suo sito ufficiale di aver versato il prezzo di riscatto al Betis di Siviglia.

Il sogno invece, è quello che porta a Mandragora della Juventus. Il ragazzo, che nell'ultima stagione ha giocato nel Crotone, è molto interessante ma ha anche un costo molto elevato di circa 15 milioni. Vista la giovane età potrebbe comunque valerne la pena e Corvino ci sta pensando.

Per la porta non è cambiato molto. Il favorito resta Skorupski. I problemi sono essenzialmente due. Il costo è oltre la doppia cifra e la Fiorentina vorrebbe spendere un pochino meno. Inoltre il giocatore è il preferito per la porta di diversi club e quindi ci sarebbe una grande concorrenza.

Infine sarebbe possibile intavolare una bella trattativa con la Spal. Agli Estensi piace Therau e qualche giovane della Fiorentina mentre ai viola piace Lazzari e Viviani. Potrebbero arrivare entrambi in campo di Thereau un paio di prestiti e un buon compenso economico di circa 8-10 milioni di euro.

Lorenzo Bigiotti