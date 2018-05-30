Labaro Viola

Casa Mercato Viola, Lazzari e Viviani a Firenze? Riscattato Pezzella. Si sognano Mandragora e Skorupski

La notizia buona di giornata è il riscatto di German Pezzella, la Fiorentina ha infatti comunicato sul suo sito ufficiale di aver versato il prezzo di riscatto al Betis di Siviglia.Il sogno invece, è...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
30 maggio 2018 23:42
Casa Mercato Viola, Lazzari e Viviani a Firenze? Riscattato Pezzella. Si sognano Mandragora e Skorupski -
Calciomercato
Fiorentina
Skorupski
Pezzella
Thereau
Lazzari
Viviani
Mandragora
Condividi

La notizia buona di giornata è il riscatto di German Pezzella, la Fiorentina ha infatti comunicato sul suo sito ufficiale di aver versato il prezzo di riscatto al Betis di Siviglia.

Il sogno invece, è quello che porta a Mandragora della Juventus. Il ragazzo, che nell'ultima stagione ha giocato nel Crotone, è molto interessante ma ha anche un costo molto elevato di circa 15 milioni. Vista la giovane età potrebbe comunque valerne la pena e Corvino ci sta pensando.

Per la porta non è cambiato molto. Il favorito resta Skorupski. I problemi sono essenzialmente due. Il costo è oltre la doppia cifra e la Fiorentina vorrebbe spendere un pochino meno. Inoltre il giocatore è il preferito per la porta di diversi club e quindi ci sarebbe una grande concorrenza.

Infine sarebbe possibile intavolare una bella trattativa con la Spal. Agli Estensi piace Therau e qualche giovane della Fiorentina mentre ai viola piace Lazzari e Viviani. Potrebbero arrivare entrambi in campo di Thereau un paio di prestiti e un buon compenso economico di circa 8-10 milioni di euro.

Lorenzo Bigiotti

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok