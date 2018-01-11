E' Viviani il dopo Badelj, ma occhio alla Lazio. Il Milan offre Locatelli, Corvino dice no...

La Nazione oggi in edicola afferma che il Milan starebbe provando ad offrire Locatelli, ma la vera prima scelta della Fiorentina per il dopo Badelj è Viviani della Spal. La Fiorentina sta così spingen...

A cura di Redazione Labaroviola 11 gennaio 2018 10:35

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