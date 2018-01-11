E' Viviani il dopo Badelj, ma occhio alla Lazio. Il Milan offre Locatelli, Corvino dice no...
La Nazione oggi in edicola afferma che il Milan starebbe provando ad offrire Locatelli, ma la vera prima scelta della Fiorentina per il dopo Badelj è Viviani della Spal. La Fiorentina sta così spingen...
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 10:35
La Nazione oggi in edicola afferma che il Milan starebbe provando ad offrire Locatelli, ma la vera prima scelta della Fiorentina per il dopo Badelj è Viviani della Spal. La Fiorentina sta così spingendo forte proprio in questa direzione. Da Ferrara arrivano conferme, ma ancora non è arrivata una proposta concreta. Corvino potrebbe optare per un prestito con obbligo di riscatto, ma occhio alla concorrenza della Lazio, che potrebbe andare sul giocatore a titolo definitivo.