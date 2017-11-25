La Nazione: la trattativa per Cataldi va avanti, l'alternativa è Viviani della Spal
La Fiorentina lavora anche all’eventualità che Badelj possa rischiare di uscire di scena senza il rinnovo del contratto. Esiste una trattativa con la Lazio per dirottare Cataldi dal Benevento alla mag...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2017 12:32
La Fiorentina lavora anche all’eventualità che Badelj possa rischiare di uscire di scena senza il rinnovo del contratto. Esiste una trattativa con la Lazio per dirottare Cataldi dal Benevento alla maglia viola. Si può chiudere in tempi brevi, sulla base del prestito con diritto di riscatto che a fine stagione trasformerebbe Cataldi in un giocatore tutto della Fiorentina. L’alternativa (ma non è da escludere che si tratti di un colpo che Corvino vuol comunque fare) si chiama Viviani (Spal).
Fonte: La Nazione