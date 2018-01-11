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Semplici: "Viviani è incedibile. Chiesa? Non so se valga 65 mln, ma è un ottimo prospetto"

Leonardo Semplici, direttamente da Pitti Uomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: "La partita di Udine? Ci stiamo già pensando, poi c'è il mercato sul quale la società sta già lavor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 12:18
Semplici: "Viviani è incedibile. Chiesa? Non so se valga 65 mln, ma è un ottimo prospetto" -
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Leonardo Semplici, direttamente da Pitti Uomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: "La partita di Udine? Ci stiamo già pensando, poi c'è il mercato sul quale la società sta già lavorando per migliorare la rosa".

Prosegue sull'andamento della sua squadra: "Abbiamo fatto fatica nella prima parte di stagione, vogliamo affrontare il ritorno con più qualità".

E su un suo calciatore da tempo nel mirino della Fiorentina: "Viviani incedibile? Per noi sì perché si sta affermando, ha bisogno di fiducia: noi gliel'abbiamo data e se l'è migliorata. È un giocatore in crescita che ha ampi margini di miglioramento, ha trovato una realtà giusta. Domenica dopo domenica si sta affermando, perché sul piano della personalità e della qualità di gioco ha ottime prospettive. In futuro pùò diventare importante per il calcio italiano".

Spende alcune parole anche per i viola: "Giocatori viola in esubero? Cerchiamo altri profili, cercheremo di rinforzarci per quello che riteniamo nel nostro budget".

E su Babacar: "Babacar ha un costo esorbitante, poi non credo voglia venire alla SPAL. Ha trovato poco spazio, ma quando chiamato in causa di è sempre fatto trovare pronto".

Conclude con un pensiero su un altro talento di proprietà della società gigliata: "Se Chiesa vale 65 milioni? Non lo so, ma è un prospetto ottimo e se non li vale quest'anno, sarà così dal prossimo".

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