Semplici: "Viviani è incedibile. Chiesa? Non so se valga 65 mln, ma è un ottimo prospetto"

Leonardo Semplici, direttamente da Pitti Uomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: "La partita di Udine? Ci stiamo già pensando, poi c'è il mercato sul quale la società sta già lavor...

Leonardo Semplici, direttamente da Pitti Uomo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: "La partita di Udine? Ci stiamo già pensando, poi c'è il mercato sul quale la società sta già lavorando per migliorare la rosa".

Prosegue sull'andamento della sua squadra: "Abbiamo fatto fatica nella prima parte di stagione, vogliamo affrontare il ritorno con più qualità".

E su un suo calciatore da tempo nel mirino della Fiorentina: "Viviani incedibile? Per noi sì perché si sta affermando, ha bisogno di fiducia: noi gliel'abbiamo data e se l'è migliorata. È un giocatore in crescita che ha ampi margini di miglioramento, ha trovato una realtà giusta. Domenica dopo domenica si sta affermando, perché sul piano della personalità e della qualità di gioco ha ottime prospettive. In futuro pùò diventare importante per il calcio italiano".

Spende alcune parole anche per i viola: "Giocatori viola in esubero? Cerchiamo altri profili, cercheremo di rinforzarci per quello che riteniamo nel nostro budget".

E su Babacar: "Babacar ha un costo esorbitante, poi non credo voglia venire alla SPAL. Ha trovato poco spazio, ma quando chiamato in causa di è sempre fatto trovare pronto".

Conclude con un pensiero su un altro talento di proprietà della società gigliata: "Se Chiesa vale 65 milioni? Non lo so, ma è un prospetto ottimo e se non li vale quest'anno, sarà così dal prossimo".