La Gazzetta Dello Sport, la Spal dovrà riscattare giocatori per 14 milioni. La Fiorentina può "aiutare" prendendo Viviani
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport la Spal dovrà riscattare giocatori per una cifra complessiva di 14 milioni di euro. Non da poco per la società ferrarina. Nello specifico i nomi son...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 10:39
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport la Spal dovrà riscattare giocatori per una cifra complessiva di 14 milioni di euro. Non da poco per la società ferrarina. Nello specifico i nomi sono: Gomis, Kurtic, Paloschi, e Viviani. Per quest'ultimo il riscatto di 3,3 milioni di euro che dovranno essere versati nelle casse della Roma, potrebbero essere un vero affare visto che il giocatore piace a tante società su tutte, la Fiorentina.