Perotti: "Davide una persona buona, dura da accettare che sua figlia crescerà senza padre.."

Le parole di Diego Perotti, centrocampista della Roma, intervistato da Gol De Vestuario: "Davide persona buona, dura pensare a quello che è accaduto..

Le parole di Diego Perotti, centrocampista della Roma, intervistato da Gol De Vestuario:

Siete tutti molto scossi per la morte di Astori.

“Sì, effettivamente è un giorno molto triste. Non l’ho mai avuto come compagno, l’ho solo affrontato, ma i ragazzi che l’hanno conosciuto quando ha giocato qui a Roma lo rispettavano e gli volevano molto bene, perciò sono molto tristi”.

Immagino che sia una situazione spiacevole. Hai detto che l’hai affrontato più di una volta…

“Sì, abbiamo giocato contro. Nel girone di andata, quando andammo a Firenze entrò negli spogliatoi con sua figlia in braccio e pensare che da oggi lei dovrà crescere senza papà è qualcosa di orribile. Sono cose che si fa fatica ad accettare, proprio perché succedono a un ragazzo giovane, uno sportivo così buono”.