Esclusiva Brovarone: "Farei sforzo per Mandragora. Zajc e Plizzari talenti perfetti per la viola. Perotti possibile"

Ai microfoni di Labaroviola.com, oggi abbiamo il noto intermediario ed opinionista (Radio Bruno), Bernando BrovaroneCiao Bernardo e benvenuto a Labaroviola. Si entra in periodo di mercato e chi megli...

Ai microfoni di Labaroviola.com, oggi abbiamo il noto intermediario ed opinionista (Radio Bruno), Bernando Brovarone

Ciao Bernardo e benvenuto a Labaroviola. Si entra in periodo di mercato e chi meglio di te può darci una mano. Si parla di un possibile interesse gigliato per Mandragora che sappiamo piacerti molto. Pensi che sia il profilo giusto per sostituire Badelj? La valutazione di 15 milioni è troppo alta secondo te per i viola ?

"Non crederò mai a una valutazione del genere, la Juventus ci vede troppo lungo e conosce il valore reale di questo ragazzo, magari mi viene da dire pagarlo quella cifra. E’ un diamante grezzo, ha una maturità dentro e fuori dal campo rara e da futuro campione, per me questo ragazzo farà una carriera meravigliosa, ci proverei fino alla fine."

Per la porta ti piace Skorupski ? Che profilo di portiere ti piace ? Avresti riscattato Sportiello ?

"Mi piace molto Skorupski, potente esplosivo un po’ bizzarro ma talentuoso, portiere da Fiorentina, gli manca ultimo step ma ha già basi solide e affidabili, per me ottimo portiere . Per me il portiere del futuro si chiama Plizzari, classe 2000 proprietà Milan, farei carte false per portarlo a Firenze, capisco possa essere azzardato ma vedi in lui ciò che non vedo agli altri, resta un mio sogno....Sportiello non è male, ma noi abbiamo bisogno di centrare l’obiettivo pieno e lui questa garanzia non ce la offriva. Stimo molto Gabriel del Milan, e’ in prestito all’Empoli, hanno diritto di riscatto a cifre molto basse, per me in molti si sono sbagliati sul suo conto e resto convinto che in futuro saprà riprendersi la scena che merita.

Chiudiamo con un ruolo rimasto scoperto dopo la partenza di Bernardeschi la scorsa estate. Come esterno che profilo vorresti nel tridente con Chiesa e Simeone?

"Chiesa e’ un attaccante e non un’ala, per me dovrebbe giocare in area di rigore da seconda punta accanto al Cholito, con un trequartista forte dietro i due. Il giocatore perfetto per noi sarebbe Zajc dell’Empoli, meraviglioso calciatore . Dovessimo giocare invece con un tridente offensivo punterei dritto su Perotti della Roma, operazione a mio parere realizzabile e ideale, loro con Under Dzeko e Schick hanno i tre titolari, venderanno il Faraone e prenderanno un’altra punta esterna forte, l’argentino sarebbe il giocatore perfetto per la Fiorentina, i costi sono convinto rientrerebbero nelle nostre possibilità, bisognerebbe fargli una corte serrata e costruire insieme al ragazzo un accordo che accontenti un po’ tutti....ci fosse un Prade’ qualsiasi questo ragazzo avrebbe già la maglia viola addosso ....."

Lorenzo Bigiotti