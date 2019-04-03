Roma, Perotti: "Oggi risultato positivo a metà ma perdere due volte e poi…"

L'attaccante della Roma, Diego Perotti è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport: "Noi lottiamo sempre, cerchiamo di dare il massimo. Prima della partita il mister ci ha dato i dati della gara co...

L'attaccante della Roma, Diego Perotti è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport: "Noi lottiamo sempre, cerchiamo di dare il massimo. Prima della partita il mister ci ha dato i dati della gara contro il Napoli e avevamo corso di più. Quello non lo sapevamo, il risultato è quello che conta ma vuol dire che diamo tutto. Oggi risultato positivo a metà ma perdere due volte e poi riuscire a pareggiare con la Fiorentina non è semplice. Un punto che non ci lascia contenti ma dobbiamo ricominciare da qui”.