Brovarone: "Andrebbe preso Perotti, ma è un colpo alla Pradè/Macia. Corvino invece ha target..."
L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Per l'esterno la Fiorentina dovrebbe prendere Diego Perotti: ha 30 anni e non ha pretese economiche...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 15:42
L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Per l'esterno la Fiorentina dovrebbe prendere Diego Perotti: ha 30 anni e non ha pretese economiche incredibili. Con 2 o 2 milioni e mezzo di ingaggio lo fai venire a Firenze, dicendogli che gli dai un ruolo centrale. Con queste premesse per me verrebbe di corsa, ma è un'operazione alla Pradè/Macia, mentre Corvino ha tutto un altro tipo di target...".