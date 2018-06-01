Brovarone: "Andrebbe preso Perotti, ma è un colpo alla Pradè/Macia. Corvino invece ha target..."

L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Per l'esterno la Fiorentina dovrebbe prendere Diego Perotti: ha 30 anni e non ha pretese economiche...

A cura di Redazione Labaroviola 01 giugno 2018 15:42

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