Ranieri: "Momento no, coi viola era importante non dare loro profondità. Altrimenti finiva male.."

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma all'emittente Skysport rilasciate nella mix zone. Eccone alcuni passaggi:Sono arrivata le risposte sul piano del gioco e dell’atteggiamento?“Ora che no...

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma all'emittente Skysport rilasciate nella mix zone. Eccone alcuni passaggi:

Sono arrivata le risposte sul piano del gioco e dell’atteggiamento?

“Ora che non ne va bene una, giocare contro una bella Fiorentina dopo che l’ultima volta avevamo preso 7 gol, eravamo attenti a non dare profondità e siamo stati direi molto bravi. Peccato il gol preso sull’angolo, avevamo detto che i 3 saltatori dovevano essere schermati. La squadra mi è piaciuta per orgoglio e reazione. Non è facile stare nei nostri panni, credo che i tifosi debbano essere contenti”.

Zaniolo doveva marcare Pezzella?

“Dovevamo essere in due a schermarli, o tre entro i tre grandi saltatori. Nicolò da solo non ha potuto fare nulla. Bene i due ragazzi. Ho fiducia in Kluivert anche se è ancora acerbo. Ha coperto Biraghi molto bene”.

Zaniolo trequartista o mezzala?

“È trequartista ma deve ancora migliorare, va sempre a prendere palla spalle alla porta. Quando riesce a prendere la palla in movimento è devastante. È ancora giovane, può crescere”.

È una buona classifica per questo momento passato…

“Dobbiamo essere soddisfatti, abbiamo saputo reagire, con determinazione. Abbiamo vinto dei duelli. Serviva una dimostrazione a noi stessi e far vedere ai tifosi che possono sempre contare su di noi, che possiamo fare bene ed entrare in qualche parte in Europa”.

Stai lavorando al livello di preparazione diverso?

“Siamo attenti a tutto. In pochi giorni puoi fare solo recupero. Perotti? Ha sofferto dietro al bicipite, speriamo sia nulla, domani controlleremo. Ne recupero due e ne perdo due, è incredibile. Dobbiamo essere più forti di quello che sta succedendo”.

Fonte: Romanews.eu