Pedullà, Fares, domenica incontro Fiorentina-Spal. I viola vogliono chiudere, Torino più distante

Secondo Alfredo Pedullà, l’incontro doveva essere ieri, ma è slittato perché la Fiorentina era impegnata nella conferma di Beppe Iachini in panchina. Ma il vertice con la Spal per Mohamed Fares si terrà domenica, probabilmente a pranzo, considerato che poi a Ferrara ci sarà l’ultimo di campionato. La Fiorentina vuole chiudere, il Toro per ora è più lontano, la Spal ascolterà la proposta sapendo che per Fares potrebbero esserci altri club.

