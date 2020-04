Queste le parole del noto esperto di mercato Alfredo Pedullà a Sportitalia: “Inter e Fiorentina in questo momento non vogliono esercitare i rispettivi diritti di riscatto per quanto riguarda Dalbert e Biraghi che dovrebbero tornare nelle loro squadre di appartenenza. Per adesso non ci sono margini di riscatto. Alla società viola piace Fares della Spal”