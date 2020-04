Finora i nomi accostati alla Fiorentina per il prossimo campionato secondo La Nazione sono Malinovskyi, Spinazzola, Florenzi, Nainggolan, Fares e Bonaventura.

Malinovkskyi? Il centrocampista dell’Atalanta ha grandi margini di crescita. Sarebbe però per i viola un investimento importante visto che la richiesta si aggira sui 20 milioni.

Spinazzola? Sicuramente ha voglia di mettersi in mostra e di trovare il suo riscatto, potrebbe arrivare in prestito ma se non ci fosse il diritto di riscatto… formerebbe un calciatore per i giallorossi. Caceres e Dalbert poi?

Nainggolan? In campo sarebbe un vero colpo da 90… ha una grande visione di gioco. È un calciatore da gestire..

Florenzi? Vuole tornare in Italia, il suo prezzo è modico ma se non ci sarebbe il riscatto…

Fares? Buonissimo calciatore e di prospettiva, prezzo accessibile ma c’è molta concorrenza sulla fascia sinistra viola.

Bonaventura? Potrebbe essere preso a parametro zero, ha la giusta qualità ed esperienza. Il suo acquisto potrebbe sovrapporsi a Nainggolan o Malinovsky quindi troppa gente nello stesso fazzoletto di campo… in più su di lui c’è anche il Toro…