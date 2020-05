Il Torino non mette minimamente in discussione Andrea Belotti, accostato a qualche club nelle ultime settimane: infatti, il Gallo non è da considerarsi sul mercato. I Granata sono sempre in pole per l’esterno sinistro Fares, malgrado l’interesse di Fiorentina (abbastanza in pressing), Cagliari e Parma.

Alfredopedulla.com